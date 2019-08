Yağış 66 can aldı - FOTO

Hindistanın iki vilayətində baş verən leysan fəlakətində son bir neçə gündə 66 nəfər ölüb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ölkənin Kerala və Karnataka əyalətlərində leysan xarakterli yağışlar sel və torpaq sürüşməsinə səbəb olub.

Vayanad əyalətində çay sahəsində baş verən sürüşmə zamanı torpaq altında qalanlardan 7-i qurtarılıb, 15 nəfərin isə axtarışları davam etdilir.

Ümumilikdə isə bölgədə 125 min sakin üçün 1111 çadır quraşdırılıb.

Qeyd edək ki, keçən ay Hindistan, Nepal və Bangladeşdə baş verən leysan fəlakətində 160 nəfər həyatını itirib.

Milli.Az

