Müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Aysun İsmayılova xəstəxanaya yerləşdirilib.

Milli.Az "ölkə.az"a istinadən xəbər verir ki, sənətçi qızının səhhəti qəfildən pisləşib və o, təcili olaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Bu barədə sosial şəbəkədə video yayılıb. Görüntüdə Aysunun ağladığı əks olunub.

Qeyd edək ki, A.İsmayılova anasının yolunu davam etdirir. O, həm də müğənniliklə məşğuldur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.