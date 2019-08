Böyük Britaniyanın ratifikasiya edilməmiş Breksit razılaşması ilə Avropa Birliyinin (AB) tərkibindən çıxması ehtimalı 25 faizdir.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ingilis iqtisadçı Ceyms Smit deyib.

"Müqaviləsiz Breksit ehtimalı 25 faizdir. Böyük Britaniyada ümumi seçkilərin keçirilməsi isə 40 faiz ehtimalında dəyərləndirilir", - deyə Smit bildirib.

Qeyd edilir ki, belə Breksit prosesi hər iki tərəfin iqtisadiyyatına mənfi təsirlərini göstərəcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.