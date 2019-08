Bakı şəhər Xətai rayonu ərazisində yük maşını polis şöbəsinin giriş hissəsinə çırpılıb.

Publika.az xəbər verir ki, Mehdi Mehdizadə küçəsində "İsuzu" markalı yük maşını 37-ci polis şöbəsinin qapı hissəsinə çırpılıb. Nəticədə qapı yararsız hala düşüb, həmçinin hasarın bir hissəsi uçub.

Hadisənin qəsdən törədildiyi və ya ehtiyatsızlıqdan baş verdiyi hələlik məlum deyil.

Araşdırma aparılır.

Muxtar

