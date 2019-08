Möcüzəvi sirkə vannası - BİLMƏDİYİNİZ FAKTLAR

Sirkə mətbəxdə istifadə etdiyimiz möcüzəvi mayedir.

Milli.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, onun digər bir özəlliyi də var. Həftə ərzində cəmi bir dəfə istifadə etsəniz, sirkə bütün orqanizminzi təmizləyə bilər. Qoxusu gözəl olmasa da, məhz sirkə sayəsində bədəndəki mikrob və bakteriyaları təmizləyə bilərsiniz.

Hansı üsulla?

Ayaqlarınızı və bədəninizi möcüzəvi şəkildə təmizləmək istəyirsinizsə, öncə alma sirkəsi alın. Daha sonra ilıq suyu vannaya əlavə edin. 1 dolu stəkan alma sirkəsi də tökün. Qoxunu gözəlləşdirmək üçün istədiyiniz efir yağı da damcılada bilərsiniz. 15 dəqiqədən sonra ayaqlarınızı çıxardıb dəsmalla qurudun. Bütün mikrob və bakteriyalar, göbələk xəstəlikləri tədricən məhv olacaq. Hətta yuxunuz daha uzunmüddətli olacaq.

Ümumiyyətlə, sirkə məişətdə istifadə olunan ucuz möcüzədir. Belə ki, saç yuyarkən biraz suya əlavə etsəniz, kəpəkdən qurtula biləcəksiniz. Həmçinin saçlarınız daha möhkəm və parlaq olacaq.

Sirkə boğaz ağrısı üçün də əvəzsiz məlhəmdir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.