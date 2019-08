Təhsil Nazirliyindən tələbələri sevindirəcək GÖSTƏRİŞ

Azərbaycanda ödənişli əsaslarla ali təhsil alan tələbələrə ödənişi hissə-hissə verməklə bağlı şərait yaradılacaq.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valehov məlumat verib.

C.Valehov bildirib:

"Yeni qəbul olunan tələbələrin nəzərinə!

Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının qərarına əsasən, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə tapşırılsın:

- Ödənişli təhsil alan tələbələrin təhsil haqlarını təhsil aldığı müddətdə yarımilliklər üzrə ödənilməsinə şərait yaratsınlar".

Muxtar

