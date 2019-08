Arxeoloqlar Krımdakı Qız-Aul nekropolunun dağıntıları altından 10 milyon il yaşı olan balinanın qalıqlarını tapıblar.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Arxeologiya" fondunun direktoru Oleq Markov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, qalıqları tapılan balina hazırda planetdə yaşayan indiki balinaların əcdadı olub və əvvəllər Sarmat dənizi adlandırılan ərazidə yaşayıb.

Markov deyib ki, arxeoloqlar heyvanın qalıqlarını tam təsadüf nəticəsində tapıb.

Milli.Az

