Xalq artisti Emin Ağalarov Bakıda keçiriləcək bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının açılış mərasimində çıxış edəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının rəsmi "Facebook" səhifəsi məlumat yayıb.



