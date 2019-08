Vergilər Nazirliyi “Keystone Azerbaijan” MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.

“Report” nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı “PAŞA Holding” MMC-lə ilə eyni – Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Neftçilər prospekti, 153 (“Port Baku”), nizamnamə kapitalı 100 ABŞ dolları, qanuni təmsilçisi isə Zaur Nəbi oğlu Məlikovdur.

O, həm də holdinqə daxil olan “PAŞA Bank” ASC-nin Böyük Kredit Komitəsinin üzvü, “PAŞA İnvestment” MMC-nin investisiya üzrə kiçik meneceridir.



