Əməkdar artist Manana Caparidze ailə fotosunu sosial şəbəkədə paylaşıb.

Milli.Az Aznews.az-a istinadən xəbər verir ki, o, həyat yoldaşı Georgi Qabelave ilə oğlu Davidin beş yaşını qeyd ediblər.

Ailəsini mətbuatdan uzaq tutan əməkdar artist ailə fotosunu İnstagramda paylaşıb.

Foto sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Manana Caparidze biznesmen Georgi Qabelave ilə evlidir. Cütlüyün bir oğlu, bir qızı var.

