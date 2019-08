Qurban bayramı günü kəsim üçün gətirilən heyvan qəssabı ölümcül yaralayıb.

Metbuat.az bildirir ki, kəsim üçün maşından endirilən heyvan insanları görərək qaçmağa başlayıb.

Bu zaman heyvanın boynunda olan kəndirə dolaşan qəssab bir neçə metr onun arxasınca sürünüb.

Həmin dəhşətli videonu təqdim edirik:

(oxu.24.com)

