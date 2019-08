Gənc aktrisa Pərvin Abıyeva xəbər verdiyimiz kimi İtaliyada istirahətinə davam edir.

Milli.Az Aznews.az-a istinadən xəbər verir ki, restoranların birində poz verən Pərvin Abıyeva İnstagramda fotolarını paylaşıb.

İtaliya mətbəxini nümayiş etdirən aktrisanın şərab içməsi də diqqət çəkib.

Milli.Az

