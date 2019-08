Aktyor Elşən Orucov rejissor Emil Abdullayevlə mərcə girib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, nəqliyyatın sıx olduğu yerdə, Qız qalasının qarşısında maşınlara əhəmiyyət verməyərək qaçıb.

"Emil dedi ki, edə bilməzsən, dedim edərəm" deyə, Elşən sosial media hesabında yazıb.

Maraqlısı isə odur ki, sənətçi bunu edərkən "Bozbash Pictures" serialındakı "Fəlakət" obrazında olub.

Elşənin bu görüntüsü sosial şəbəkədə müzakirə edilib.

Milli.Az

