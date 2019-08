"Görün vəziyyət necə gərgindir ki, ermənilər düşmən hesab etdikləri ölkəyə keçirlər"

“Birinci dəfə deyil ki, erməni hərbi qulluqçusu Azərbaycan tərəfə keçir. Təkcə hərbi qulluqçular deyil, mülki vətəndaşlar da Azərbaycan tərəfə keçirlər. Erməni mətbuatının informasiya müharibəsi olaraq ölkədəki vəziyyətlə bağlı təbliğat aparmasına baxmayaraq, görünən odur ki, ictimai-siyasi vəziyyətləri pisdir”.

Bunun “Report”a açıqlamasında Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin üzvü Nəsib Məhəməliyev deyib.





Deputat Nəsib Məhəməliyev

"Hərbi qulluqçunun Azərbaycan tərəfə keçməsi Ermənistan ordusundakı mənəvi-psixoloji durumun da aşağı səviyyədə olduğunu göstərir".

Deputat bildirib ki, ölkədə vəziyyət normal olarsa, hər hansı əsgər və yaxud mülki şəxs Ermənistanı tərk etməz: “Görün vəziyyət necə gərgindir ki, vətəndaşlar düşmən hesab olunan ölkəyə keçirlər. Bu, həm də ermənilərin təbliğatının iflası deməkdir. Hərbi qulluqçunun Azərbaycan tərəfə keçməsi Ermənistan ordusundakı mənəvi-psixoloji durumun da aşağı səviyyədə olduğunu göstərir. Azərbaycan tərəfə keçən erməni hərbi qulluqçu Kazaryan Aro Xaykoviçin şəkillərinə baxdım, məlumatları oxudum, vəziyyət acınacaqlıdır. Bu, sıradan bir hadisə deyil, hesab edirəm, bu cür hallar çox olacaq. Baş verənlər Ermənistanın apardığı siyasətin nəticəsidir. Ermənistan rəhbərliyi anlamır ki, xalqlar normal qonşuluq şəraitində yaşamalıdır, ermənilər milli xəstəlikləri olan işğalçılıq siyasətindən əl çəkməlidirlər. Nə qədər gec deyil, ermənilər Azərbaycan ərazilərini tərk etməli, işğalçılıq siyasətinə son qoyulmalıdır. Qonşu xalqlara, xüsusilə də Azərbaycana qarşı bu cür münasibət davam edəcəksə, Ermənistanda vəziyyət dəyişməz olaraq qalacaq”.

Milli Məclisin deputatı Cavid Osmanov da “Report”a açıqlamasında deyib ki, cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində fərarilik etmiş erməni hərbi qulluqçu Kazaryan Aro Xaykoviçin Azərbaycan tərəfə keçməsi Ermənistandakı vəziyyətlə bağlıdır.

Onun sözlərinə görə, bu, Ermənistandakı vəziyyətin nə qədər pis vəziyyətdə olmasının göstəricisidir: “Bilirsiniz ki, Ermənistan iqtisadiyyatı tənəzzül dövrünü yaşayır, ölkədə qeyri-sabitdir, ordu birləşmələri pis vəziyyətdədir. Bunun əksinə olaraq isə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik mövcuddur, ölkə dinamik inkişaf edir. Azərbaycanın qüdrətli ordusu var. Ordumuz dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasındadır. Ölkəmizdə hərbi hissələr ən müasir standartlara cavab verir, ordu quruculuğu prosesi uğurla davam etdirilir. Azərbaycan ordusu daim ayıq-sayıqdır. Bütün bunlar Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sayəsində olub. Ordumuz dünya miqyasında layiqli yerini tutub”.





Milli Məclisin deputatı Cavid Osmanov

Deputat qeyd edib ki, bəzi hallarda sosial şəbəkələrdə və bəzi saytlarda Azərbaycan ordusu ilə bağlı neqativ informasiyalar yayırlar: “Bunu ölkə daxilindəki radikal müxalifət və xaricdə mühacirətdə olanlar erməni lobbisinin dəstəyi ilə həyata keçirirlər. Bütün bunlar Azərbaycan əsgərinin ruhdan düşməsi üçün edilir. Amma onların əməlləri nəticəsiz qalır. Azərbaycan ordusunun qüdrəti hər kəsə bəllidir. Əsgərlərimiz ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda fədakarlıq göstərirlər”.

Xatırladaq ki, avqustun 12-si səhər saatlarında Azərbaycan ordusu cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində düşmən tərəfindən fərarilik etmiş hərbi qulluqçu Kazaryan Aro Xaykoviçi saxlayıb. Müəyyən olunub ki, düşmən hərbiçisinin fərarilik etməsinə səbəb xidmət etdiyi hərbi hissədə baş verən özbaşınalıq, hərbi qulluqçulara qarşı edilən dözülməz və qeyri-insani münasibətdir.



