“Merkuri” QSC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmlərinin 50%-nə nəzarət edən Təranə Məmmədova payını satıb.

“Report” xəbər verir ki, onun payını İlqar Quluzadə alıb.

BOKT-nin digər 50%-lik səhmdarı isə əvvəlki kimi Səbuhi Əzizovdur.

Xatırladaq ki, “Merkuri” 2012-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 823 min manatdır.



