Türkiyəli aktrisa Tuba Büyüküstünün yeni işi bəlli olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi yeni mövsümdə "Firuzə" adlı serialda baş rolu canlandıracaq.

Ekran işində ona partnyor kimi Kənan İmirzalıoğluna təklif götürüldüyü bildirilir.

