Dünyanın ən xəyanətkar qadını - Adı Putinlə də hallanır...

“Hər bir uğurlu kişinin arxasında güclü qadın dayanır” deyimini yanlış çıxardan qadınlar da az deyil.

Publika.az xəbər verir ki, dünyanın ən çox danışılan qadınlarından biri də Vendi Denqdir.

Vendi Çində dünyaya gəlib. Ailəsinin dəstəyi ilə vətənində tibb ixtisasına yiyələnən Denq daha sonra Amerikaya köçüb iqtisadiyyat üzrə təhsil alır. Qısa müddətdə milyonçu media qurum sahibi olan Ruperd Mördokla ailə qurur. Mürdok Vendiyə aşiq olan kimi 17 gün ərzində arvadını boşayıb onunla evlənir. Lakin çox keçmir ki, Vendi ərinin uşaqlarının xaç atası ilə ona xəyanət edir. Xatırladaq ki, dünya milyonçularının ağlını başından alan çinli gözəlçənin adı Putinlə də hallanıb.

