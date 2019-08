Fransanın "Monako" klubu yeni transferini açıqlayıb.

Milli.Az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, Liqa 1 təmsilçisi "Sevilya"nın hücumçusu Vissam Ben Yedderi transfer edib. 29 yaşlı futbolçunun keçidi üçün əndəlüsiyalılara 40 milyon avro təzminat ödənilib. Hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb.

"Sevilya" Fransa millisinin üzvünü 2016-cı ildə "Tuluza"dan 9,5 milyon avroya transfer etmişdi. Ben Yedder ötən mövsüm 54 oyuna 30 qol vurub, 11 assist edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.