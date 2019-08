Azərbaycanlı general ABŞ donanmasına komandan təyin olundu - FOTO

ABŞ Hərbi Dəniz Donanmasının kapitanı Kavon Həkimzadə "USS Harry S.Truman" aviadaşıyıcısının komandanı təyin edilib.

Publika.az xəbər verir ki, Əslən Cənubi Azərbaycandan olan “Hak” ləqəbli Kavon Həkimzadə uşaq ikən ailəsi İrandan Amerikaya mühacirət edib.

İllər öncə Amerikada sadə dənizçi kimi xidmətə yollanan Həkimzadə gəmi komandiri rütbəsinədək yüksəlib.

Xatırladaq ki, kapitan Həkimzadə ABŞ-ın Old Dominian Universitetinin magistr pilləsini bitirib. Bu günədək Həkimzadənin hesabında 3,100 uçuş saatı və 810 dəfə girov altında olan təyyarəni yerə endirmə nailiyyəti cəmlənib. "Merit Legionu", "Tunc ulduz" və digər medallarla təltif olunub.

Leyla Sarabi

