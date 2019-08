Çadda partlayış törədilib, ölənlər və yaralananlar var

Çad Respublikasında terror aktı törədilib.

“Report” “France24”ə istinadən xəbər verir ki, ölkənin qərbindəki Kaiqa-Kindciriya dairəsində qadın intiharçı-kamikadze özünü partladıb.

Nəticədə aralarında bir nəfər hərbçinin də olduğu 6 nəfər ölüb, 1 neçə nəfər də yaralanıb.

Məlumata görə, Çad gölü sahilində, Niger, Nigeriya, Kamerun sərhədlərinin qonşuluğundakı Lak əyalətində baş verən hücum qonşu Nigeriyada fəaliyyət göstərən “Boko Haram” cihadçı təşkilatı tərəfindən törədilib. Hərçənd bu hadisənin məsuliyyətini hələlik heç kim üzərinə götürməyib.

“Boko Haram”ın ötən ildən etibarən Çad ərazisində azı 10 hücum törətdiyi, əsasən də, hərbçiləri hədəf aldığı bildirilir.



