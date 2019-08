Yerevanda kredit təşkilatlarının əl atdıqları dələduzluq sistemi ifşa olunub.

“Report” Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, Ermənistan İstintaq Xidməti 6 nəfərin ittiham olunduğunu, barələrində başqa yerə getməməmək iltizamı qətimkan tədbiri seçildiyini açıqlayıb.

İlkin istintaq zamanı əhaliyə kredit vermək adı ilə, əslində, kredit təşkilatı olmayan bir neçə qurumun yaradıldığı üzə çıxıb.



