Bir müddət əvvəl türk pop ifaçısı Kənan Doğuludan ayrıldığı xəbəri çıxmış aktrisa Beren Saat dedi-qodulara zərbə vuran addım atıb.

Milli.Az teleqraf.com-a istinadən xəbər verfir ki, Kənan Doğulunun Ayvalıkdakı konsertini Beren Saat anası Ayla Saat, nənəsi Həbibə Dikmənlə birgə ön sıradan izləyib. Konsertdə Kənan Doğulu Beren Saata ürək işarəsi verərək ona həsr etdiyi "Yosun" mahnısını oxuyub.

Milli.Az

