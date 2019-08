ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyası (FAA) “Apple” şirkətinin 2015-2017-ci illərdə istehsal etdiyi “MacBook Pro” noutbuklarının təyyarələrdə daşınmasına qadağa qoyub.

“Report” “İnterfax”a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb adıçəkilən seriyanın 15 düyüm diaqonallı ekranı olan bəzi modellərində batareyalarının çox qızdığı və yanğın törədə biləcəyi üçün şirkət tərəfindən satışdan geri qaytarılması barədə verilən qərardır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.