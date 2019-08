Azərbaycanda istirahət mərkəzindən silah oğrulandı

Qusar rayonu ərazisindəki istirahət mərkəzlərinin birindən oğurluq edən şəxs tutulub.

Publika.az xəbər verir ki, Qusar RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində avqustun 5-də rayon ərazisindəki istirahət mərkəzlərinin birindən 470 manat, 1 ədəd musiqi aləti (saz) və müvafiq sənədləri olan 1 ədəd “İJ-27” markalı ov tüfəngini oğurlamaqda şübhəli bilinən Kürdəmir rayon sakini X.İsmayılov saxlanılıb. Hadisədə iştirak etmiş daha bir nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Araşdırmalar davam etdirilir.

