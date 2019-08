İdeal dişlərə sahib olmağı ən ucuz vasitəsi

Dişlərinizi ağartmaq üçün bahalı stomatoloji prosedurlara artıq ehtiyac yoxdur. Publika.az xəbər verir ki, ev şəraitində dişləri ağardıb daşlardan təmizləmək həm asan, həm də çox ucuzdur.

Bunun üçün bizə məişətdə istifadə olunan soda, dəniz duzu, kokos yağı lazım olacaq. Lakin hər 3 məhsulun keyfiyyətinə önəm verin.

Beləliklə, 3 xörək qaşığı kokos yağını 4 xörək qaşığı soda, 1 xorək qaşığı dəniz yaxud Himalay duzu, 10 damcı istənilən efir yağı ilə qarışdırıb məcun hazırlayın.

Məcunu qapaqlı qabda saxlayın. Gün ərzində bir dəfə dişlərinizi bu məcunla fırçalayıb ideal dişlərə sahib olacaqsınız.

