Türkiyənin məşhur pop müğənnisi Gülşən son konsertində geyindiyi cəsarətli libası ilə hər kəsi heyrətə salıb.

Publika.az xəbər verir ki, Qurban bayramı münasibətilə Kiprdə konsert verən Gülşən transparan geyimi ilə böyük maraq doğurub.

Bikininin üzərinə uzun şəffaf don geyinən müğənni cazibədar görünüşündən məmnun olduğunu da vurğulayıb.

