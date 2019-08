AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin sədri Fritz Ştuxlikin iştirakı ilə “Sumqayıt” klubunun əsas komandası üçün seminar təşkil olunub.

"Report"un məlumatına görə, “Kapital Bank Arena”nın konfrans zalında baş tutan tədbirdə "gənclik şəhəri" təmsilçisinin məşqçi və futbolçu heyəti iştirak edib.

Komanda üzvlərinə hakim idarəçiliyi zamanı tətbiq olunan yeni qaydalar haqqında ətraflı məlumat verilib.





