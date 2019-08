Göygöl rayonu ərazisində yerləşən klubdan oğurluq edilib.

Publika.az xəbər verir ki, Göygöl RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində avqustun 5-də Nadil kəndinin ərazisində yerləşən klubdan 7 ədəd musiqi aləti oğurlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini M.Məmmədov və Quşqara kənd sakini K.Axundov saxlanılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

