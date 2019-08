Dünya mediası Cennifer Lopezin bu günlərdə Antalyada verdiyi konsertdəki səhnə performansı haqda hələ də yazır.

Publika.az xəbər verir ki, cazibədar Lopez Türkiyə kosertindən nə az, nə çox 1 milyon dollar qazanıb.

Əslində ifaçının ilkin qonorar şərti 1,5 milyon dollar olub. Lakin Moskva konsertindən az sonra planlaşdırıldığı üçün pop ulduz yarım milyon qazancını qurban vermək məcburiyyətində qalıb.

