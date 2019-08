Texnologiyanın işıq sürəti ilə inkişaf etdiyi dövrdə yaşasaq da, keçmişə olan maraq, sevgi tükənmir.

Publika.az xəbər verir ki, bu günlərdə “Porsche” firması 1939-cu ildə istehsal etdiyi ilk avtomobili auksiona çıxaracaq.

Mütəxəssislərin proqnozuna görə avtomobilə qoyulacaq minimal dəyər 20 milyon dollar olacaq.

