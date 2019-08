Kəbə haqda bilmədiyimiz ŞOK FAKTLAR

Hər il yenilənən Kəbə örtüyü 670 kq ağırlığında saf ipək, 120 kq qızıl və 100 kilo gümüş sapla bəzədilir.

Milli.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Həcc vəzifəsini yerinə yetirmək üçün müqəddəs torpaqlara üz tutan insanlar Məkkə ərazisindəki digər məkanları da ziyarət edirlər.

Buraya Kəbəyə aid müqəddəs əmanətlərin qorunduğu Məkkə Muzeyi, Məhəmməd peyğəmbərin Mədinə şəhərinə hicrəti müddətində qorunduğu Sevr Mağarası da aiddir. Kəbənin örtük fabrikində isə 35 il iş təcrübəsi olan ustalar çalışır.

Kəbə örtüyünün dəyişməsi üçün hər il 5,6 milyon avro xərclənir.

Milli.Az

