Bu musiqini dinləyənlər rep sevənlərdən ağıllı imiş - Alimlər araşdırdı

Klassik musiqini sevən şəxslər rep dinləyənlərə nisbətən daha ağıllı olur.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu qənaətə Oxford Universitetinin alimlərinin apardığı araşdırma nəticəsində gəlinib.

400 nəfərlik tələbə qrupu arasında aparılmış araşdırma nəticəsində çalışqan tələbələrin daha çox melodiya, caz, simfoniya və ya bu kimi sözsüz musiqilərə üstünlük verdiyi məlum olub.

Rep, hip-hop sevən şəxslərin IQ səviyyəsinin isə digərlərinə nisbətən daha aşağı olduğu qeyd edilib.

Milli.Az

