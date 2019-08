Müğənni Xatirə İslam yeni fotosessiya etdirib.

Milli.Az "ölkə.az"a istinadən xəbər verir ki, sənətçi fotosessiyasından bir neçə fotonu sosial şəbəkə hesablnda paylaşıb. Sarı libasda çəkilmiş bəzi fotolar izləyicilər tərəfdən maraqla qarşılanıb.

