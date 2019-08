Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandıran klubun baş məşqçisi qovuldu

Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) klubu baş məşqçisi Aleksandr Xatskeviçlə yollarını ayırıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 46 yaşlı mütəxəssislə yanaşı, onun köməkçiləri də göndərilib.



"Dinamo" Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində iki oyunun nəticəsinə əsasən (0:1, 3:3) Belçikanın "Brügge" klubuna uduzaraq mübarizəni dayandırıb. Bu səbəbdən Xatskeviç və digər məqşçilər vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.



Qeyd edək ki, Xatskeviç 2017-ci ilin yayından paytaxt klubunu çalışdırırdı.

Milli.Az

