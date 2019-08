Uşaq filmlərinin qəhrəmanı porno film çəkib.



Milli.Az maqazin.tv-yə istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı aktrisa Bella Torn bir müddət öncə panseksual olduğunu açıqlayıb. Daha sonra isə porno film çəkmək qərarına gəlib. Rejissor kimi özünü ilk dəfə sınayan aktrisa filmin adını "Her&Him" qoyub.



O, porno film çəkməyə qadınla kişi arasında olan münasibətə görə ilhamlandığını açıqlayıb.

Mill.Az

