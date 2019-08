İspaniyada “Renfe” dəmiryolu şirkətinin əməkdaşlarının tətili üzündən bütövlükdə 300-dən artıq qatar reysi ləğv edilib.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, birincisi iyulun 31-də keçirilən dörd tətilin üçüncüsü avqustun 30-na, dördüncüsü də sentyabrın 1-nə təyin edilib.

Bugünkü tətilin ölkədəki uzunmüddətli istirahət günləri ərəfəsində, yəni səfərə çıxmaq istəyənlərin xeyli çox olduğu bir vaxta təyin edildiyi bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.