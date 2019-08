Cari ilin yanvar-iyul aylarında Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən 482 cinayət xarakterli fakt aşkarlanıb.

Komitədən Publika.az-a bildirilib ki, bunlardan 237-si narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar faktlar, 361-i qaçaqmalçılıq və digər cinayət xarakterli faktlardır.

