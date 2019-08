"Traktor" klubunun yeni mövsüm formalarının təqdimat mərasimi keçirilib.

Milli.Az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, Təbriz klubu "Adidas" firmasının geyimlərindən istifadə edəcək. İranda ilk dəfə olaraq "Adidas" formalarından məhz "Traktor" yararlanacaq.

Təqdimat mərasimi təbrizli xanımların da böyük marağına səbəb olub.

Mill.Az

