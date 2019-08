“Zirə” yay transfer pəncərəsində heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

"Report"un məlumatına görə, qəsəbə təmsilçisi perulu Alvaro Ampuero ilə anlaşıb. 27 yaşlı müdafiəçi “Universidad San Martín” klubundan 1 illik icarəyə götürülüb.

Oyunçu daha öncə ölkəsində “Universitario de Deportes”, İtaliyada isə “Parma”, “Padova” və “Salernitana” komandalarının formasını geyinib.

Qeyd edək ki, A. Ampeuro Peru yığmasının heyətində 9 oyunda meydanda olub.



