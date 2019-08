Qətər ərazisində Türkiyəyə məxsus ikinci hərbi bazanın tikintisi başa çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yeni bazanın açılışı bu ilin payızında baş tutacaq.

Açılış mərasimində Qətər əmiri Tamim bin Həməd əl Tani və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirak edəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Türkiyənin Qətərdəki ilk hərbi bazası paytaxt Dohadan cənubda 2015-ci ilin oktyabrından fəaliyyət göstərir. Bazada 3 minədək hərbçi xidmət edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.