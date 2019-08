Kanal D-də yayımlanan "2 səhifə" adlı proqramının aparıcıları Müge Dağıstanlı ilə Gülşən Yüksəl Cem Yılmazla Dəfnə Samyelinin ayrıldıqlarını və bunu yaxın dostlarına söylədiklərini bildiriblər.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Cem sosial mediada paylaşdığı video ilə bütün iddiaları yalanlayıb. Dəfnəyə sarılan aktyor "Dəli olmusunuz" deyərək xəbəri yayanları ələ salıb.

