Müğənni Nigar Camal Fransadakı istirahətini bitirdikdən sonra, Türkiyəyə yollanıb.

Milli.Az News24.az-a istinadən xəbər verir ki, övladları ilə Bodrumda istirahətinə davam edən ifaçı yeni görüntülərini izləyiciləri paylaşıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

Milli.Az

