Çin Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-dan Honkonqun işlərinə müdaxilə etməməyi xahiş edib.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Çin Xarici İşlər Nazirliyinin saytında yerləşdirilib.

"Çin dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı mövqeyini ifadə edib. Honkonq Çinin daxili siyasətinə aiddir. Biz bir daha ABŞ-ı Honkonqun işlərinə burnunu soxmağı dayandırmağa çağırırıq", - deyə o bildirib.

Milli.Az

