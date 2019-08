Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) ABŞ prezidenti Donald Trampın üzvlükdən çıxma ehtimalına dair bəyanatına şərh vermir.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu təşkilatın nümayəndəsi bildirib.

Bundan əvvəl ABŞ lideri “lazım gələrsə” ÜTT-dən çəkilə biləcəklərini, təşkilatın mövcud qaydalarının üzv ölkələri ABŞ-dan varlanmaq üçün istifadə etməyə geniş imkanlar açdığını bildirmişdi.



