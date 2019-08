Azərbaycana yaxşı nəticə ilə qayıtmağa çalışacağıq - Dario Frederiko

"Həftə ərzində oyuna yaxşı hazırlaşmışıq".

Bunu "Neftçi"nin futbolçusu Dario Frederiko İsraildə "Bney Yehuda" ilə keçirəcəkləri Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab matçından öncə mətbuat konfransında deyib.

28 yaşlı hücumçu artıq rəqibi yaxşı tanıdıqlarını bildirib: "Çalışacağıq ki, Azərbaycana yaxşı nəticə ilə qayıdaq.

Braziliyalı vinger özünün əsas xüsusiyyətlərindən birinin driblinq etmək olduğunu söyləyib. O deyib ki, rəqib yenə qapansa, bu oyununa üstünlük verəcək.

Qeyd edək ki, avqustun 15-də Petak Tikvadakı "Ha Moshava" stadionunda keçiriləcək "Bney Yehuda" - "Neftçi" matçı Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlanacaq. Bakıdakı ilk görüş heç-heçə ilə nəticələnib - 2:2 (Report).

