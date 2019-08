Ermənistan ordusunun hərbçisi güllə yarası alıb.

Teleqraf.com xəbər verir ki, cəbhədə baş verən atışma zamanı Tavuş bölgəsində döyüş növbəsi çəkən hərbçi yaralanıb.

Güllə yarası alan 27 yaşlı Artak O. Çambarak Tibb Mərkəzinə aparılıb.

O, Ermənistan ordusunda müqavilə əsasında xidmət edib.

