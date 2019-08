Xama və İdlib əyalətlərinin sərhədində Suriyanın hərbi hava güclərinə məxsus “Su-22” hərbi təyyarəsi vurulub.

Publika.az xəbər verir ki, bu haqda “i24 News” bildirib.

İnformasiyaya görə, qırıcı “An-Nüsrə Cəbhəsi” terrorçularının başçılıq etdiyi “Tahrir aş-Şam” təşkilatının döyüşçüləri tərəfindən vurulub. Pilot tullanmağa vaxt tapsa da, o, əsir götürülüb.

