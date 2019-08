Çərşənbə günü Şimal dəniz neft qatışığı olan "Brent" markalı neft ABŞ-da xammal ehtiyatlarının gözlənilmədən artması fonunda 5 faizdən çox ucuzlaşıb.

“Report” xəbər verir ki, hərracların Bakı vaxtı ilə 21:21-ə olan nəticələrinə görə, "Brent"in oktyabr fyuçerslərinin qiyməti bir barel üçün 58,44 dollar təşkil edib.

Öz növbəsində, WTI neftinin sentyabr fyuçersləri bir barel üçün 4,94% ucuzlaşaraq 54,28 dollara düşüb.



