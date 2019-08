Qəbələdəki istirahət mərkəzlərindən birinə həm giriş, həm də çıxış ödənişlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalist Vüsal Qarayevin paylaşdığı fotolardan aydın görünür ki, istirahət mərkəzinin rəhbərliyi təkcə göstərdiyi xidmətdən deyil, həm də əraziyə giriş-çıxışdan pul qazanmaq niyyətindədir.

İstənilən halda, bu, ölkə turizmi üçün biabırçılıqdan başqa bir şey deyil.

(olke.az)

