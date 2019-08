Ağstafa rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Rayonun Aşağı Göycəli kəndində minik avtomobilinin yük maşınına çırpılması nəticəsində 1 nəfər ölüb, daha 1-i isə yaralanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır (Report).

